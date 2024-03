KLA-Tencor Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Aktie der Kla hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 514,15 USD erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 673 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um +30,9 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 bei 606,12 USD, was einer Distanz von +11,03 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 37,15 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Informationstechnologie" eine Überrendite von 37,07 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 7,77 Prozent, und Kla liegt aktuell 29,38 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten insgesamt 7 Kaufempfehlungen, 3 Halten-Empfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung für die Kla ausgesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 576 USD, was einem Rückgang um -14,41 Prozent vom aktuellen Kurs von 673 USD entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 16,32, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 71 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.