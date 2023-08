KLA-Tencor Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc":

Kla weist am 16.08.2023, 14:02 Uhr einen Kurs von 483.53 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Halbleiterausrüstung" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Kla auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kla-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 409,63 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (483,53 USD) deutlich darüber (Unterschied +18,04 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 476,7 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,43 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Kla ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Die Kla-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Kla erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 49,6 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 9,57 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +40,03 Prozent im Branchenvergleich für Kla bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,45 Prozent im letzten Jahr. Kla lag 30,15 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Kla auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Kla in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen neun konkret berechnete Signale zur Verfügung (9 "Buy", 0 "Sell"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Buy" Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Kla hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.