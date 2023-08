KLA-Tencor: Aktie laut Analysten unterbewertet - Potenzial von 4,65%

Die Kursentwicklung der KLA-Tencor-Aktie am Finanzmarkt lag gestern bei einem Plus von 0,08%. Auf die vergangenen fünf Handelstage bezogen ergibt das eine Summe von +4,60%, was ein Anzeichen für optimistische Stimmung ist. Die Meinungen der Bankanalysten hinsichtlich des mittelfristigen Kursziels sind positiv und setzen dieses aktuell bei 479,91 EUR an. Das bedeutet ein potenzielles Kursplus von +4,65% für Investoren.

Insgesamt haben acht Analysten die Aktie als “stark Kauf” eingestuft und zwei weitere als “Kauf”, während zehn Experten sie mit “halten” bewerten. Zwei Analysten raten zum Verkauf der Aktien. Der Anteil optimistischer Stimmen beträgt somit +45,45%.

Das Guru-Rating wurde auf dem Niveau “Guru-Rating ALT” gehalten.