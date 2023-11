KLA-Tencor Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Kla-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,12 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,36 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 448,4 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 544,07 USD, was einem positiven Unterschied von 21,34 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen positive Unterschiede auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Kla-Aktie zeigt sich neutral, mit einem RSI7-Wert von 50,6 und einem RSI25-Wert von 28,29. Die Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Gut". In Bezug auf die Analysteneinschätzungen erhielt Kla insgesamt 13 Bewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 8 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die kurzfristige Einschätzung basierend auf den Studien des letzten Monats zeigt sich als "Neutral", mit einer Kursprognose von 504,17 USD und einem potenziellen Abwärtspotenzial von -7,33 Prozent. Insgesamt erhält Kla daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.