KLA-Tencor: Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel von 480,95 EUR

Der gestrige Tag brachte für die Aktie von KLA-Tencor am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -2,13% mit sich. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen Anstieg um +0,96%. Der Markt scheint derzeit relativ neutral gestimmt zu sein.

Die Analysten sind sich hingegen sicher in ihrer Bewertung und sehen das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft. So liegt das mittelfristige Kursziel bei 480,95 EUR, was einer Steigerung um +6,17% entspricht.

Es gibt insgesamt 22 Meinungen unter den Analysten:

– Acht davon bewerten die Aktie als starken Kauf

– Zwei Experten setzen auf “Kauf”

– Zehn weitere haben sich für “Halten” entschieden

– Nur zwei vergeben das Rating “Verkauf”

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73.

Diese Einschätzungen weisen darauf hin, dass es immer noch Optimismus unter den Analysten gibt...