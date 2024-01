KLA-Tencor Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Das Halbleiterunternehmen Kla wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 16 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" schneidet Kla mit einem KGV von 70,5 um 77 Prozent niedriger ab. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Kla bei 1, was einer negativen Differenz von -1,07 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher bewerten Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für Kla basiert auf insgesamt 14 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", wobei 9 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen vorliegen. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da innerhalb eines Monats keine schlechten Einschätzungen vorliegen. Die Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -4,56 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine negative Stimmung. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität rund um die Aktie von Kla sind unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.