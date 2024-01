KLA-Tencor Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Kla-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,06 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält die Kla-Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Im vergangenen Jahr haben Analysten der Kla-Aktie 9-mal die Einschätzung "Gut", 4-mal die Einschätzung "Neutral" und 1-mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel betrachtet.

Die Analysten erwarten eine negative Entwicklung des aktuellen Kurses von 562,14 USD um -7,22 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 521,54 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich weist die Kla-Aktie eine Rendite von 45,44 Prozent auf, was deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 21,17 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.