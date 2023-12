KLA-Tencor Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Bei einer Dividende von 1,12 % liegt die Ausschüttung von Kla im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (2,2 %) niedriger. Die Differenz beträgt 1,07 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" übertrifft der Aktienkurs von Kla mit einer Rendite von 56,24 Prozent die Branche um mehr als 50 Prozent. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 22,8 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Kla mit 33,44 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 9 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 1 mal "Schlecht" für Kla vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Auch die aktuellen Bewertungen der Analysten zeigen eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) für Kla. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -11,81 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 591,37 USD, was zu einem mittleren Kursziel von 521,54 USD führt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kla liegt bei 41,92, was als "Neutral" bewertet wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

Insgesamt erhält die Kategorie eine Einstufung als "Neutral".