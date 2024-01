KLA-Tencor Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preiswürdigkeit einer Aktie. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien normalerweise ein höheres KGV aufweisen. Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt das KGV von Kla mit einem Wert von 16,32 unter dem Durchschnitt, und zwar um 77 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie als günstig betrachtet wird und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Kla in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs positiven und fünf negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Kla daher eine "Gut"-Einschätzung, und die Optimierungsprogramme haben ebenfalls überwiegend positive Handelssignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kla-Aktie zeigt einen Wert von 99, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI neutral. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Kla.

Die langfristige Stimmung rund um Aktien wird durch die Anzahl der Beiträge und deren Änderung im Internet bestimmt. In Bezug auf Kla zeigt die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kla war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild der Aktie führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre KLA-Tencor-Analyse vom 10.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich KLA-Tencor jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen KLA-Tencor-Analyse.

KLA-Tencor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...