KLA-Tencor Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Kla-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 502,62 USD, während der aktuelle Kurs bei 652,38 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +29,8 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 587,38 USD über dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von +11,07 Prozent darstellt. Dadurch erhält die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating und insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung für Kla war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, wie aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert lassen eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung zu. Zudem wurden 9 Gut- und 0 Schlecht-Signale berechnet, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Kla insgesamt 11 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Kurzfristig ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da die Kursprognose ein Abwärtspotential von -11,71 Prozent voraussagt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Kla-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 14,32, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 31,42 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.