KLA-Tencor Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Kla-Aktie weist eine Dividendenrendite von 1,06 Prozent auf, was 1,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Kla-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kursbewegungen der Kla-Aktie in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft sind. Der RSI liegt bei 35,71, während der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bei 45 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Kla-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage als "Gut" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um +23,51 Prozent über diesem Trendsignal. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +5,64 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Kla-Aktie eine Rendite von 37,15 Prozent auf, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Jedoch liegt die Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bei 42,61 Prozent, was bedeutet, dass die Kla-Aktie darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.