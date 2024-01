KLA-Tencor Aktie: Investoren sollten sich auf Überraschungen gefasst machen"

Die Aktie von KLA-Tencor wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf einen Abstand von -11,70% vom aktuellen Kurs festgelegt.

Aktuelle Entwicklung:

Am 29.01.2024 verzeichnete KLA-Tencor einen Anstieg um +0,12%. Das aktuelle Kursziel des Unternehmens liegt bei 488,82 EUR. Das Guru-Rating von KLA-Tencor bleibt unverändert bei 3,85.

Marktstimmung:

Der Finanzmarkt zeigte am Vortag eine Kursentwicklung von +0,12%. Dies führt zu einem Gesamtrückgang von -3,11% in den letzten fünf Handelstagen, was auf eine aktuell relativ pessimistische Marktsituation hindeutet.

Analystenmeinungen:

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 488,82 EUR hat, was einem potenziellen Kursrisiko von -11,70% entspricht. Trotz des jüngsten schwachen Trends teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Konkret halten derzeit 11 Analysten die Aktie für einen starken Kauf, während 3 Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch sind und sie als “Kauf” bewerten. 11 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und vergeben die Bewertung “halten”, während 2 Analysten der Meinung sind, die Aktie verdiene einen “Verkauf”.

Ausblick:

Der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, liegt bei +51,85%. Dies deutet auf eine überwiegend positive Einschätzung hin. Diese Einschätzung wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” untermauert, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

