KLA-Tencor Aktie: Grund zur Freude?

Der Technologieunternehmen Kla erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 14 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 9 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig betrachtet liegen innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral", und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 521,54 USD für das Wertpapier zeigt ein Abwärtspotenzial von -4,56 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Kla im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,44 Prozent erzielt, was 36,01 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 26,05 Prozent, wobei Kla aktuell 19,39 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Kla liegt bei 83,62, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Kla beträgt aktuell 1, was zu einer negativen Differenz von -1,07 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Kla eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.