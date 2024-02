KLA-Tencor Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der aktuelle Kla-RSI liegt bei 32,6, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 35,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "neutral" Rating.

In einem Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktien von Kla im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Informationstechnologie" eine Rendite von 37,15 Prozent erzielt haben, was mehr als 37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Kla mit 28,78 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der Branche. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "gut" Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kla-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 509,72 USD liegt, was eine Abweichung von +31,21 Prozent zum aktuellen Kurs (668,82 USD) bedeutet. Dies führt zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 599,72 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +11,52 Prozent entspricht und somit zu einem "gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für die Kla-Aktie zeigt, dass in den vergangenen 12 Monaten 7 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und 1 schlechte Empfehlung ausgesprochen wurden, was zu einem insgesamt "gut" Rating führt. Im zurückliegenden Monat gab es 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und 0 schlechte Empfehlungen, was kurzfristig zu einer "neutral"-Einstufung aus institutioneller Sicht führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Kla liegt bei 576 USD, was einer erwarteten negativen Entwicklung des Aktienkurses von -13,88 Prozent entspricht und somit zu einem "schlecht" Rating führt. Die Gesamteinschätzung der Analysten führt daher insgesamt zu einer Einstufung als "neutral".