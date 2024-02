KLA-Tencor Aktie: Es geht auch anders!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Kla. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Kla daher ein "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Kla-Aktie ist "Gut". Von insgesamt 11 Bewertungen sind 7 positiv, 3 neutral und 1 negativ. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei 2 Bewertungen neutral und keine positiv ausfielen. Daher wird die Gesamteinschätzung auf kurzfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 576 USD, was einer erwarteten Performance von -6,32 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, weshalb die Redaktion das Rating als "Neutral" vergibt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV-Wert von 16,32 ist die Aktie von Kla deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 70,83, was einer Unterbewertung von 77 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Kla in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt um 3908,75 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -3871,6 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 580,78 Prozent hatte, liegt Kla um 543,63 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.