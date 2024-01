KLA-Tencor Aktie: Einfach nur Spitze!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kla beträgt derzeit 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,93 für "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" deutlich unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen überwogen jedoch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 schlechte und 2 gute Signale, was insgesamt zu einer neutralen Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kla liegt bei 35,71, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an.

In der technischen Analyse wird die Kla auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als gut eingestuft. Der GD200 verläuft bei 485,29 USD, während der Kurs der Aktie bei 599,37 USD liegt, was einer positiven Abweichung von 23,51 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 567,35 USD um 5,64 Prozent über dem Durchschnittskurs, was ebenfalls als gut bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" in der technischen Analyse.