KLA-Tencor Aktie: Eine Überraschung nach der anderen!

Die aktuellen Analysen von Experten zeigen, dass die Aktie von KLA-Tencor derzeit nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel wird auf 481,30 EUR geschätzt, was einem Abstand von -9,06% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 22.12.2023 verzeichnete KLA-Tencor eine Kursentwicklung von +0,38%. In den letzten fünf Handelstagen und einer vollständigen Woche belief sich die Summe auf +1,03%, was auf einen relativ optimistischen Markt hinweist.

Meinung der Analysten

Die Stimmung unter den Analysten ist eindeutig. Im Durchschnitt schätzen die Bankanalysten das mittelfristige Kursziel von KLA-Tencor auf 481,30 EUR. Dies würde derzeit einen potenziellen Verlust von -9,06% für Investoren bedeuten, falls sich die Prognosen bewahrheiten. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Analysten-Ratings

Von insgesamt 25 Analysten bewerten 11 die Aktie als starken Kauf, während 3 weitere Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch ohne Euphorie. 10 Experten halten sich weitgehend neutral und vergeben das Rating “halten”, während 1 Analyst die Aktie sogar zum Verkauf empfiehlt. Somit zeigen 56,00% der Analysten immer noch eine optimistische Haltung gegenüber der Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zum Analysten-Rating wird auch der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt, welcher zuvor auf “Guru-Rating ALT” stand.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von KLA-Tencor derzeit kontrovers bewertet wird, wobei die Meinungen der Analysten und Experten weit auseinandergehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kursentwicklung in Zukunft gestalten wird.

