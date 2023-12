KLA-Tencor Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Kla. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen. Konkret gab es 1 "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zu anderen Aktien in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erzielte Kla in den letzten 12 Monaten eine Performance von 56,24 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 22,07 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,17 Prozent für Kla im Branchenvergleich. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 4,48 Prozent, wobei Kla 51,77 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Kla ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Kla liegt bei 39,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende liegt Kla mit einer Ausschüttung von 1,12 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (2,19 %) niedriger. Die Differenz beträgt 1,06 Prozentpunkte, weshalb die aktuelle Einstufung als "Schlecht" zu bewerten ist.