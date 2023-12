KLA-Tencor Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von Kla hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 40,05 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 3,51 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +36,54 Prozent für Kla bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor hat Kla mit einer Rendite von -2,21 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 42,26 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Kla auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 457,4 USD, während der Aktienkurs bei 582,42 USD liegt, was einer Überperformance von +27,33 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage wird die Aktie mit einem Wert von 512,02 USD und einer Abweichung von +13,75 Prozent als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating in der technischen Analyse.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Kla mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,32 auf Basis der heutigen Notierungen um 77 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (69,92). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" in der fundamentalen Analyse.

Die Analysteneinschätzung der Kla-Aktie zeigt, dass von insgesamt 13 Analystenbewertungen 8 als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat ergab sich ein Bild von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 504,17 USD, was einem Abwärtspotenzial von -13,44 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 582,42 USD entspricht und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Kla-Aktie somit ein "Neutral"-Rating im Rahmen der Analysteneinschätzung.