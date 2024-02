KLA-Tencor Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 11 Analysten ihre Bewertungen für die Kla-Aktie abgegeben. Davon wurden 7 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Kla-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen führten. Dies führt zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Neutral". Die durchschnittliche Kursziel-Bewertung der Analysten beträgt 576 USD, was einem Abwärtspotential von -12,91 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 661,35 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung, was zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von 13,99 deutet darauf hin, dass die Kla-Aktie überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass der Titel weder über- noch überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite der Kla-Aktie mit 37,15 Prozent deutlich darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3874,26 Prozent, während die Kla-Aktie lediglich 3837,11 Prozent erreichte. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Kla-Aktie mit 661,35 USD um +31,21 Prozent vom GD200 (504,04 USD) entfernt ist, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 589,86 USD, was einem Abstand von +12,12 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Somit wird der Kurs der Kla-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.