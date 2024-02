KLA-Tencor Aktie: Alles kein Problem!

In den letzten zwölf Monaten haben 11 Analysten Bewertungen für die Kla-Aktie abgegeben. Von diesen waren 7 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Kla-Aktie. Im vergangenen Monat gab es 0 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 576 USD, was ein Abwärtspotenzial von -3,25 Prozent darstellt, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 595,35 USD. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnete Kla in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,15 Prozent. Das bedeutet eine Underperformance von -4,61 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 41,76 Prozent gestiegen sind. Im "Informationstechnologie"-Sektor liegt Kla mit einer Rendite von 4,93 Prozent im letzten Jahr 32,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Kla-Aktie wird derzeit mit 595,35 USD gehandelt, was +4,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Vergleich dazu liegt die Aktie mit +22,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Kla eine Dividendenrendite von 1,06 % auf, was 1,13 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,19 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Schlecht" in dieser Kategorie.