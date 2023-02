KLAR Partners unterstützt GMC-Instruments als Wachstumspartner, um ein führendes europäisches Test- und Messtechnikunternehmen aufzubauen

Nürnberg (ots) -Von KLAR Partners Limited ("KLAR Partners" oder "KLAR") beratene Fonds tätigen durch die Partnerschaft mit GMC-Instruments GmbH ("GMC-Instruments" oder das "Unternehmen") ihre erste Beteiligung in den industriellen Technologiesektor. GMC-Instruments ist ein führender Anbieter essenzieller elektrischer Test- und Messlösungen mit Sitz in Deutschland.GMC-Instruments bietet ein umfassendes Angebot an Messgeräten, Systemen, Softwarelösungen und Dienstleistungen zur Prüfung und Zertifizierung der elektrischen Sicherheit von technischen Anlagen, medizinischen und industriellen Instrumenten, Kommunikations-, Transport- und Energieinfrastrukturen sowie zur Optimierung von Stromqualität und Energieverbrauch an. Das Unternehmen, das seine Produkte unter anderem über die renommierten Marken Gossen Metrawatt, Seaward, Camille Bauer, Dranetz und Rigel Medical vertreibt, ist seit mehr als 100 Jahren führend in der elektrischen Sicherheitstechnik. Im Jahr 2022 erwirtschaftete GMC-Instruments einen Umsatz von ca. 120 Millionen Euro.Die Partnerschaft entspricht der Investitionsstrategie von KLAR, Mehrheitsinvestitionen in Unternehmen zu tätigen, die essenzielle Dienstleistungen und Technologielösungen in robusten und wachsenden Märkten anbieten: GMC-Instruments sieht erhebliche Wachstumschancen aufgrund vorteilhafter Megatrends wie der Energiewende und strengerer Energieeffizienzanforderungen.KLAR Partners schließt sich mit Dr. Hans-Peter Opitz, dem Gründer und Mehrheitsaktionär des Unternehmens, zusammen, um das Wachstum von GMC-Instruments zu beschleunigen, insbesondere in den wachstumsstarken Segmenten erneuerbare Energien und Elektromobilität. Dr. Opitz wird eine bedeutende Minderheitsbeteiligung behalten und weiterhin als Geschäftsführer der Gruppe fungieren, bis im Rahmen der geplanten Nachfolge von Dr. Opitz ein Nachfolger ernannt worden ist. Peter van den Broek, zuvor CEO von Leica Microsystems und Senior Vice President bei Fluke Corporation, wird dem Beirat des Unternehmens als Vorsitzender beitreten."Wir fühlen uns geehrt, dass Dr. Opitz uns vertraut, als Partner gemeinsam mit dem hochqualifizierten Team von GMC-Instruments die Unternehmenstradition von technologischer Innovation weiter auszubauen. Wir freuen uns darauf, unsere KLAR Expertise einzubringen und den profitablen Wachstumskurs des Unternehmens als Anbieter essenzieller Technologielösungen für die weltweite Energiewende zu beschleunigen", kommentierte Ahmet Mesinoglu von KLAR Partners."Mit KLAR Partners begrüßen wir einen verlässlichen Partner mit umfassender Branchenexpertise und den Ressourcen, unser Wachstum sowohl organisch als auch durch Akquisitionen weiter zu unterstützen. Ich freue mich darauf, das Unternehmen weiterhin als Gesellschafter und Mitglied des Beirats zu unterstützen", sagte Dr. Hans-Peter Opitz, Geschäftsführer der GMC-Instruments GmbH und ihrer Muttergesellschaft Apricum Capital GmbH.Die Übernahme von GMC-Instruments durch KLAR steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden.KLAR Partners ist eine europäische Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Investitionen in Unternehmen konzentriert, die sich auf Investitionen in Unternehmen in den Bereichen essenzielle Dienstleistungen und Technologielösungen spezialisiert. Alle Unternehmen, in die KLAR investiert, verzeichnen einen Jahresumsatz zwischen 50 und 500 Millionen Euro und haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, Skandinavien oder in den Beneluxstaaten. Mit Mitarbeitenden in London, Stockholm, Frankfurt und Brüssel sowie einem breiten internationalen Industrienetzwerk verfügt KLAR Partners über ein etabliertes Geschäftsmodell zur Unterstützung, Entwicklung und Förderung des Wachstums von Unternehmen. Unsere erfahrenen Investmentverantwortlichen arbeiten seit vielen Jahren zusammen und verfügen gemeinsam über mehr als 50 Jahre Investitionserfahrung in den branchenspezifischen und geografischen Kernbereichen von KLAR. KLAR Partners ist Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (PRI).Pressekontakt:Ahmet Mesinogluam@klarpartners.com+32 470 827 433Carl Johan Falkenbergcj@klarpartners.com+44 7918 941 391Original-Content von: KLAR Partners, übermittelt durch news aktuell