KLAGE ABGEWIESEN: WHISKEY & WEALTH CLUB GEWINNT BAHNBRECHENDE ENTSCHEIDUNG IN WENDE DES US-WERTPAPIERRECHTS

Dublin und London (ots/PRNewswire) -Die Wertpapieraufsichtsbehörde des Bundesstaates Texas hatte den Großhändler für erstklassigen Scotch und irischen Whiskey des Betrugs beschuldigt - Aussagen, die inzwischen vollständig zurückgenommen wurdenEine Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten hat eine vorgerichtliche Niederlage gegen den in London und Dublin ansässigen Whiskey & Wealth Club erlitten, nachdem die Wertpapieraufsichtsbehörde in Texas eine Unterlassungsverfügung gegen den Fass-Großhändler zurückgewiesen hatte.Die bahnbrechende Entlassung und Rücknahme der Anschuldigungen, die von der staatlichen texanischen Wertpapieraufsichtsbehörde in einer Dringlichkeitsanordnung und einer Medienmitteilung am 2. November 2021 erhoben wurden, sind nun vollständig zurückgezogen worden.Die Wertpapieraufsichtsbehörde behauptete, dass der Whiskey & Wealth Club gegen die Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten verstoßen habe und dass insbesondere Investitionen, die an Paletten mit Whiskey gebunden sind, Wertpapiere seien.Das Urteil bestätigt nun, dass Whiskey & Wealth nach US-amerikanischem Recht keine Wertpapierinvestitionen tätigt und auch nicht mit Wertpapieren handelt, was bedeutet, dass es sich um den Kauf von Sammlerstücken wie Kunst, einer Uhr oder einem Auto handelt.In der endgültigen Entschließung werden zu Recht alle Vorwürfe, der Whiskey & Wealth Club habe ein Wertpapierangebot unter Verstoß gegen die US-Wertpapiergesetze durchgeführt, vollständig fallen gelassen. Derartige Entlassungen sind äußerst selten und werden nur dann vorgenommen, wenn sie eindeutig gerechtfertigt sind. Die Tatsache, dass der Whiskey & Wealth Club die Entlassung erwirkt hat, bestätigt, was er die ganze Zeit behauptet hat: Die Anschuldigungen waren eindeutig falsch.Bevor irgendwelche Beweise vorgelegt wurden, beschuldigte der Ausschuss das Unternehmen, "Betrug im Zusammenhang mit dem Angebot zum Verkauf von Wertpapieren" zu begehen, der der Öffentlichkeit "nicht wieder gutzumachenden Schaden" zuzufügen drohte - Aussagen, die sie inzwischen vollständig zurückgenommen haben.Die Vereinbarung zur Abweisung dieser Anschuldigungen wurde am7 . Juli 2022 eingereicht, in der die texanische Behörde feststellte, dass der Whiskey & Wealth Club keine illegalen Handlungen im Zusammenhang mit dem Angebot oder dem Verkauf von Wertpapieren begangen und keine Erklärungen zur Täuschung der Öffentlichkeit abgegeben hat.Die Kammer wies auch Anschuldigungen und Anordnungen gegen einzelne Mitarbeiter von Whiskey & Wealth zurück, und zwar: Scott Sciberras, William Fielding, Alex Mook, Richard Falconer und Benjamin Dunlop.Der Mitbegründer von Whiskey & Wealth, Jay Bradley, kommentierte die Entlassung mit den Worten, dass die Entscheidung nun den Weg für ein stark reguliertes Geschäftsmodell in den Vereinigten Staaten ebne, wo der Absatz von irischem Whiskey - der am schnellsten wachsenden Premium-Spirituose der Welt - Prognosen zufolge bis 2030 den schottischen Whiskey überholen werde.„Dies ist ein enorm wichtiger Sieg für Whiskey & Wealth Club in einem Fall, der acht Monate lang über unserem Unternehmen schwebte und der uns eine beträchtliche Summe an Anwaltskosten gekostet, Ressourcen verschlungen und unser Unternehmen verleumdet hat, und der nun den Weg für unser Fass-Großhandelsgeschäft in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt ebnet", so Bradley."Die Wertpapieraufsichtsbehörde hat ihren Fehler inzwischen korrigiert und unsere umfassende Zusammenarbeit bei der Untersuchung anerkannt. Die Rücknahme und Abweisung der Klage kommt einer Entschuldigung am nächsten", sagte er.In der neuen Anordnung heißt es, dass der Whiskey & Wealth Club mit der Enforcement Division kooperiert und der Enforcement Division relevante Aufzeichnungen und Informationen über seine Geschäfte zur Verfügung gestellt hat.Sie fügte hinzu: „Die Beklagten (Whiskey & Wealth Club) legten bestimmte Verteidigungsmittel vor, unter anderem, dass sie keine Wertpapiere angeboten oder verkauft haben, dass sie nicht als Händler gehandelt haben und dass sie nicht vorsätzlich gegen das Wertpapiergesetz verstoßen haben. In Übereinstimmung mit diesen Einwendungen hat der Beklagte Informationen vorgelegt, die ausreichen, um zu dem Schluss zu kommen, dass eine Aufhebung der Eilanordnung gerechtfertigt ist.In seiner Rede nach der bahnbrechenden Entlassung sagte Scott Sciberras, Mitbegründer und CEO des Whiskey & Wealth Club, dass er von der Härte des Konflikts in den Vereinigten Staaten zwischen der Justiz und dem Prozess durch die Medien beeindruckt sei und dass die Politik und die Verfahren, die von der staatlichen Behörde angewandt werden, erhebliche finanzielle und rufschädigende Auswirkungen für alle Unternehmen haben könnten.„Wir glauben, dass die US-Praxis, am selben Tag wie eine gerichtliche Anordnung eine schädliche Pressemitteilung zu veröffentlichen, ohne Beweise zu sehen oder zu hören, und sogar so weit zu gehen, ein Unternehmen des Betrugs zu beschuldigen - und dann alle diese Anschuldigungen acht Monate später zurückzunehmen, für die meisten Unternehmen verheerende Auswirkungen haben könnte. Diese Art von juristischer und öffentlichkeitswirksamer Strategie ist in Irland, dem Vereinigten Königreich oder den Ländern des Commonwealth unbekannt.„Glücklicherweise konnten wir diesen Sturm überstehen, dank unseres unglaublich treuen Kundenstamms und unserer neuen Kunden, die in der Lage waren, über die Behauptungen und Anschuldigungen des Texas State Securities Board hinwegzusehen.Fügte Herr Sciberras hinzu: „Wir haben eng mit der Wertpapieraufsichtsbehörde zusammengearbeitet, um sie über den An- und Verkauf von Whiskey in Großhandelsfässern und über die Funktionsweise unseres Geschäftsmodells aufzuklären, und wir werden auch in Zukunft mit ihr zusammenarbeiten".Die Popularität von Whisk(e)y-Investitionen ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen, was zum Teil auf die Beliebtheit des originalen Master Irish Whiskeys zurückzuführen ist, dessen Verkäufe in den letzten zehn Jahren um 140% gestiegen sind. Whisk(e)y-Fässer gelten als „Wasting Assets" und unterliegen nicht der Kapitalertragssteuer (CGT).Weitere Informationen finden Sie im Internet:https://whiskeywealthclub.com/whiskey-wealth-club-fraud-case-dismissed-landmark-decision-in-united-states/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1855393/Whiskey_Wealth_Club_Logo.jpgPressekontakt:Zoë Jones,PR-Direktorin - 44 (0)20 3129 1639 - z.jones@whiskeywealthclub.comOriginal-Content von: Whiskey & Wealth Club, übermittelt durch news aktuell