KKR will weiteren Anteil an Telecom Italia ergattern - Aktie springt hoch

ROM (dpa-AFX) - Der US-Investor KKR will sich einen weiteren Teil am milliardenschweren Firmengeflecht von Telecom Italia (TIM) sichern. Die Beteiligungsgesellschaft habe ein unverbindliches Angebot für Anteile an dem noch zu gründenden Unternehmen vorgelegt, das das Festnetz- und Infrastruktursegment (FiberCop) sowie die Unterseekabel-Tochter Sparkle bündeln soll, teilte der Telekommunikationsanbieter am Donnerstag in Rom mit. Die genaue Größe ist noch unklar. Die Telecom-Italia-Aktie schnellte nach Bekanntwerden der Nachricht um fast ein Zehntel auf 0,299 Euro und erreichte damit das Niveau von Anfang Juni 2022.

Mit einem Anteilsverkauf könnte TIM-Chef Pietro Labriola einen Teil des rund 30 Milliarden Euro großen Bruttoschulden-Berges tilgen. KKR ist bereits Minderheitsaktionär des Glasfaser-Gemeinschaftsunternehmens FiberCop. 2021 hatte der italienische Telekommunikationsanbieter eine Offerte der Amerikaner in Höhe von rund 10,8 Milliarden Euro für das gesamte Geschäft abgelehnt./ngu/nas

