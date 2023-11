KKR investiert 2,7 Milliarden Dollar für vollständige Übernahme des Versicherers Global Atlantic

Der Private-Equity-Riese zahlt bar für die verbleibenden 37% der Anteile und kündigt strategische Initiativen zur Steigerung der Erträge an.

KKR & Co. wird etwa 2,7 Milliarden Dollar in bar bezahlen, um die verbleibenden 37% von Global Atlantic zu erwerben, die es noch nicht besitzt. Damit erweitert es seine Wette auf Versicherungen, um Wachstum in den Bereichen Vermögenswerte und Gebühren zu fördern.

Das Buyout-Unternehmen wird den Kauf aus seiner Bilanz finanzieren, die am 30. September 23 Milliarden Dollar in Bar und Investitionen enthielt, sagte KKR am Mittwoch in einer Erklärung. Die Transaktion, zusammen mit einer Reihe von "strategischen Initiativen", soll die Nachsteuerausschüttungsgewinne pro Aktie im Jahr 2024 um etwa 10% steigern, wie aus einer separaten Präsentation hervorgeht.

"Global Atlantic war für uns eine großartige Investition", sagte der Co-Geschäftsführer Scott Nuttall in einem Interview. "Es ist zu einem bedeutenden Teil von KKR gewachsen, und wir glauben, dass wir durch die vollständige Zusammenarbeit noch mehr erreichen können." Durch die Übernahme erhält KKR Zugang zur Einzelhandelsvertriebsplattform von Global Atlantic, die von ihrem wachsenden Wealth-Geschäft profitiert, und schafft Möglichkeiten für die Kapitalmärkteinheit des Unternehmens, fügte er hinzu.

Der Versicherer wird weiterhin unter der Marke Global Atlantic agieren und sein Managementteam behalten, das voraussichtlich den Großteil seiner Beteiligungen gegen KKR-Aktien austauschen wird. Der Deal soll im ersten Quartal abgeschlossen werden.

Alternative-Asset-Manager haben sich an Versicherer gewandt, um eine stabile Kapitalquelle zu erschließen, da herkömmliche Quellen wie Pensionsfonds und Stiftungen immer schwerer anzuzapfen sind. KKR hatte zunächst im Februar 2021 rund 60% von Global Atlantic erworben, wobei das Unternehmen für Altersvorsorge und Lebensversicherungen mit etwa 4,7 Milliarden Dollar bewertet wurde, und sich damit anderen Private-Equity-Firmen angeschlossen, die Anteile an Anbieter von Rentenversicherungen erwerben.

"Der Wechsel von einer vielfältigen Gruppe von Aktionären zu einem einzigen mit KKR klärt unsere Ziele und ermöglicht es uns, langfristiger zu denken - und zu investieren", sagte Global Atlantic CEO Allan Levine in der Erklärung. Der Versicherer wurde 2004 als Teil der Goldman Sachs Group Inc. gegründet und wurde 2013 ein unabhängiges Unternehmen. Die Anlagen des Versicherers sind laut der Erklärung von 72 Milliarden Dollar im Jahr 2020 auf 158 Milliarden Dollar angewachsen. Global Atlantic war ein wichtiger Treiber des Wachstums in den Bereichen Immobilienkredite und besicherte Finanzierungen, erklärte KKR.

Das Private-Equity-Unternehmen skizzierte eine Reihe von strategischen Veränderungen, die darauf abzielen, Gewinne zu steigern und das Unternehmen besser auf Aktionäre auszurichten. Die Kernbeteiligungen in KKR & Co.'s bilateralen Private Equity-Bilanzpositionen werden in ein neues strategisches Beteiligungssegment verschoben, aus dem voraussichtlich mehr wiederkehrende Dividenden fließen werden, wie aus der Erklärung hervorgeht.

Die Strategie umfasst etwa 35 Milliarden Dollar an Vermögenswerten, einschließlich 6,5 Milliarden Dollar in KKR's Bilanz. Das Unternehmen ändert auch seine Vergütungsstrukturen, um den Anteil der Mitarbeiter an realisierten Beteiligungen zu erhöhen und es besser mit seinen Aktionären abzugleichen. Laut der Präsentation werden die Mitarbeiter 70% bis 80% der realisierten Beteiligungen erhalten, im Vergleich zu 60% bis 70% derzeit. Sie werden 15% bis 20% der gebührenbezogenen Gewinne erhalten, im Vergleich zu 20% bis 25%.

Eine neue Berichtskennzahl, das gesamte betriebliche Ergebnis, umfasst gebührenbezogene Gewinne, betriebliche Gewinne aus strategischen Beteiligungen und betriebliche Gewinne aus Versicherungen, was Global Atlantic entspricht.

Die Aktien des in New York ansässigen KKR haben in diesem Jahr eine Rendite von 51%, einschließlich reinvestierter Dividenden, erzielt und damit ihre größten Konkurrenten übertroffen.

