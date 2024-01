KKR Real Estate Finance Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "KKR Real Estate Finance Trust":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die KKR Real Estate Finance Trust Inc zeigt der RSI einen Wert von 98,37, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Eine Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 45, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" gewertet.

Beim Sentiment und Buzz, also der Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich für die KKR Real Estate Finance Trust Inc eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über die Aktie diskutiert, und auch in den letzten Tagen dominierten positive Themen.

Die technische Analyse zeigt, dass die KKR Real Estate Finance Trust Inc einen längerfristigen Durchschnitt von 11,84 USD aufweist, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 12,85 USD liegt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,38 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die KKR Real Estate Finance Trust Inc basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.