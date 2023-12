KKR Real Estate Finance Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "KKR Real Estate Finance Trust":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, und es gab keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen KKR Real Estate Finance Trust Inc. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet, was zu einer "neutralen" Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Bereich der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 19,59 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Auf der anderen Seite liegt der RSI25 bei 30,23, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso diskutierten die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem insgesamt "schlechten" Rating für die KKR Real Estate Finance Trust Inc-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 13,47 USD lag, was einer Abweichung von +14,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 11,79 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,25 Prozent), was zu einem weiteren "guten" Rating führt.

Insgesamt erhält die KKR Real Estate Finance Trust Inc-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "gutes" Rating.