KKR Real Estate Finance Aktie: Bloß aufpassen!

Die Stimmung am Aktienmarkt in Bezug auf KKR Real Estate Finance Trust Inc war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Der aktuelle Kurs von 9,22 USD liegt 22,97 Prozent unter dem GD200 von 11,97 USD, was ein negatives Signal darstellt. Auch der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, liegt mit 12,6 USD um 26,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als negativ bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass KKR Real Estate Finance Trust Inc überkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 99,64 Punkten als auch der RSI25 mit 81,35 Punkten erhalten daher eine negative Bewertung.

Die Internet-Kommunikation und das Sentiment in den sozialen Medien zeigen eine kaum veränderte Stimmung in den letzten Wochen. Die Diskussionsstärke war ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der technischen Analyse und des Sentiments in den sozialen Medien mit "Schlecht" bewertet.