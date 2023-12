KKR Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild für die Kkr &-Aktie: Während des letzten Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Kkr & mit 1,08 Prozent 4,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Unternehmens als Investment, da es im Vergleich unrentabel erscheint.

Basierend auf dem Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält die Kkr &-Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der RSI7 (6,65 Punkte) als auch der RSI25 (9,47 Punkte) deuten darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was möglicherweise auf Kursgewinne hindeutet.

Abschließend zeigt der Branchenvergleich der Aktienkurse, dass die Performance der Kkr &-Aktie mit einer Rendite von 34,97 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 28 Prozent übertroffen wird. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, da die Aktie im vergangenen Jahr eine sehr gute Entwicklung gezeigt hat.