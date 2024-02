KKR Aktie: Pleite oder Chance?

Die Aktie von Kkr & gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 23,25 insgesamt 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 61,37 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kkr & aktuell 0, was einer negativen Differenz von -5,06 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Kkr & eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Kkr & wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Kkr & in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.