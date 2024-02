KKR Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Kkr & Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Ausschüttung von 1,08 % im Vergleich zu einem Durchschnitt von 5,72 % beträgt der Unterschied 4,64 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Analysten bewerten die Kkr & Aktie langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenmeinungen waren 6 positiv, 1 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel wird auf 73,6 USD geschätzt, was einer Erwartung von -23,51 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzungen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche erzielte die Kkr & Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,97 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 408461,05 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -408426,07 Prozent entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 151421,77 Prozent, wobei die Kkr & Aktie um 151386,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kkr & diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.