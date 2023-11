KKR Aktie: Enormes Potenzial ....

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Kkr & eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Kkr & daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung für Kkr & als "Gut".

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Kkr &-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Kkr &-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Kkr &. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 67,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -9,69 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 74,74 USD. Daher erhält Kkr & in diesem Punkt der Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamentaldaten: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt aktuell bei 22,58 und damit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 50. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Kkr & auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung erhält.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Kkr & wurde langfristig eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, weshalb das Gesamtbild für das langfristige Sentiment als "Schlecht" eingestuft wird.