KI und E-Commerce: Ein smarter Hidden-Champion aus jedem Bereich!

Sie zählen derzeit mit zu den heißesten Trends an der Börse. Es geht hier natürlich um die beiden Themen KI und E-Commerce. Denn genau in diesen Bereichen stehen uns in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich noch tiefgreifende Entwicklungen bevor.

Mir ist aufgefallen, dass es in den einschlägigen Gruppen und Blogs hauptsächlich um die bekannten Player aus den jeweiligen Segmenten geht. Doch es gibt sie tatsächlich, die Hidden-Champions, die kaum einem deutschen Investor bekannt sind. Und auf zwei von ihnen möchte ich im heutigen Artikel einmal kurz aufmerksam machen.

Next

Wenn dir der Name Next (WKN: 779551) absolut kein Begriff ist, dann solltest du darüber nicht allzu verwundert sein. Denn anhand der hierzulande sehr geringen Börsenumsätze kann man erkennen, dass die Aktie des englischen Unternehmens in Deutschland nahezu unbekannt ist. Dabei zählt sie durchaus zu einem interessanten Titel aus dem Bereich E-Commerce.

Als am 12.02.1982 das erste Next Damenbekleidungsgeschäft eröffnete, konnte wohl niemand ahnen, welche Erfolgsgeschichte sich daraus entwickeln würde. Denn mittlerweile hat sich Next im Bekleidungssektor zu einem der größten britischen Einzelhandelsunternehmen gemausert.

Schon früh setzte Next nicht nur auf seine Filialen, sondern führte bereits 1988 mit Next-Directory ein innovatives Konzept für den Verkauf seiner Kleidung im Rahmen des sogenannten Homeshoppings ein. Und gerade einmal elf Jahre später fiel dann der Startschuss für den Verkauf der Next-Produkte über eine eigene Webseite.

Die Onlinepräsenz hat man bis heute zu einem richtigen E-Commerce-Marktplatz ausgebaut, auf dem nun nicht mehr nur Bekleidung, sondern eine Vielzahl von Waren erworben werden kann. Die Palette reicht hier von Geschenk-, Baby- und Beauty-Artikeln über Blumen bis hin zu Möbeln. Weiterhin bietet man mit Next-Finance gleich noch die passenden Finanzierungsmöglichkeiten für die Käufe der Kunden an.

Blicken wir auf die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, präsentiert sich Next als ein profitabel arbeitendes Unternehmen. Aus den in 2022 erzielten Umsatzerlösen von 5,03 Mrd. GBP konnte nämlich ein Gewinn von 710,7 Mrd. GBP generiert werden. Womit wir eine Nettomarge von 14,1 % erkennen können. Und dieser Wert fügt sich damit in den Durchschnitt der letzten drei Jahre (14,2 %) sicherlich ganz hervorragend ein.

Als Aktionär wird man schon seit vielen Jahren am Gewinn angemessen beteiligt. In den letzten zwölf Monaten erhielten die Investoren eine Gewinnbeteiligung von insgesamt 193,00 GB-Pence je Aktie. Was bei einem Ergebnis je Aktie (EPS) von 573,4 Pence einer Ausschüttungsquote von 34 % und beim aktuellen Aktienkurs von 6.792,00 Pence (26.04.2023) einer Dividendenrendite von 2,84 % entspricht.

Auch wenn die Next-Aktie derzeit eher seitwärts tendiert, so weist sie doch bereits seit Anfang der Neunzigerjahre einen durchaus bis heute intakten Aufwärtstrend auf. Und auch ihren Jahresauftakt kann man wohl mit einem Kursanstieg von 14 % als gelungen bezeichnen. Zu der ansehnlichen Dividende gesellt sich übrigens mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12 zusätzlich noch eine relativ attraktive Bewertung.

Diese Konstellation finde ich für eine E-Commerce-Aktie relativ spannend und sie könnte den Hidden-Champion unter anderem dadurch sicherlich interessant erscheinen lassen. Wer neben den allseits bekannten Werten aus diesem Segment noch einen eher unbekannten Akteur für sein Portfolio sucht, könnte also eventuell bei der Next-Aktie durchaus einmal etwas genauer hinschauen.

Cognex

Obwohl auch die amerikanische Firma Cognex (WKN: 878090) bei deutschen Investoren keinen allzu großen Bekanntheitsgrad genießt, so ist das Unternehmen dennoch der weltweit führende Anbieter von Bildverarbeitungssystemen, Software, Sensoren und industriellen Barcode-Lesegeräten für die Fertigungsautomatisierung.

Die ID- und KI-gestützten Technologien unter dem Namen Cognex-Vision kommen somit hauptsächlich in Fertigungs- und Logistikprozessen zum Einsatz. Und zwar um die Produktqualität zu verbessern, Montageroboter zu führen und Artikel durch jede Phase der Produktion zu verfolgen. Dies macht Cognex damit zu meinem Hidden-Champion aus dem Bereich künstliche Intelligenz.

Aber wie sieht es mit dem Erfolg des Geschäftsmodells von Cognex aus? Mit mittlerweile über 1 Mio. verkaufter Systeme werden jeden Tag mehr als 1 Mrd. Produkte mit Cognex-Vision hergestellt. Es scheint also viel dafürzusprechen, dass ein sehr großer Markt für dieses Geschäftsfeld vorhanden ist.

Schauen wir uns aber als Nächstes ein paar fundamentale Daten des Unternehmens an. Und eines kann man hier sofort erkennen. Dass Cognex in den letzten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen Nettomarge von 25,1 % nämlich hochprofitabel gewirtschaftet hat.

Allerdings ging die hohe Nettomarge in diesem Zeitraum nicht mit einem konstanten Umsatz- und Gewinnwachstum einher. Vielmehr lag das Nettoergebnis 2022 mit 216 Mio. US-Dollar in etwa auf demselben Niveau wie 2018. Ein Zeichen von finanzieller Stärke zeigt dafür aber der Free-Cashflow, der außer 2018 in jedem der letzten fünf Jahre höher ausfiel als der bilanzierte Nettogewinn.

Wirft man einen Blick auf den Langfristchart, so kann man erkennen, dass sich die Cognex-Aktie seit dem Ende der Finanzkrise in einer Aufwärtsbewegung befindet. Seit ihrem damaligen Tief im März 2009 konnte sie bis heute um stolze 1.891 % im Kurs zulegen.

Ihre Notierung liegt derzeit bei 47,53 US-Dollar (26.04.2023), was einer aktuellen Bewertung mit einem KGV von 38 entspricht. Dieser Wert mag etwas hoch erscheinen. Doch die Aktie zeigte in der Vergangenheit schon öfter die Tendenz für eine höhere Bewertung. Was für mich durchaus ein Zeichen für ein gewisses Vertrauen der Investoren sein könnte.

Fassen wir also noch einmal zusammen. Im Bereich KI bietet sich für Cognex ein relativ großer Markt, man arbeitet äußerst profitabel, liefert einen hohen Free Cashflow und der Aktienkurs ist in den letzten 14 Jahren signifikant angestiegen. Dies alles könnte meines Erachtens für die Cognex-Aktie sprechen und sie eventuell zu einem echten Geheimtipp aus dem Segment künstliche Intelligenz machen.

