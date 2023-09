KI auf Vormarsch: MCI untersucht Trends im Onlinehandel

Innsbruck (ots) -Onlinehändlerbefragung 2023 von MCI und ZHAW beleuchtet E-Commerce | Fachkräftemangel vorherrschend, Künstliche Intelligenz im TrendMCI | Die Unternehmerische Hochschule® und die School of Management and Law der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) nahmen den Onlinehandel auch in diesem Jahr genau unter die Lupe. Bereits zum sechsten Mal in Folge wurde die Onlinehändlerbefragung durchgeführt, an der sich 598 Onlinehändler aus Österreich und der Schweiz beteiligten. Durchgeführt wurde die Befragung von Prof. Dr. Claudia Brauer des MCI gemeinsam mit Dr. Darius Zumstein und Carmen Oswald der ZHAW.Corona-E-Commerce-Boom vorbeiDie Hälfte der Onlineshops verzeichnet einen weiterhin wachsenden Online-Umsatz, wenn auch etwas abgeschwächt im Vergleich zum Vorjahr. Für die andere Hälfte ist „business as ususal“ eingekehrt. Trotzdem sind sich neun von zehn Händler einig: Der Corona-E-Commerce-Boom ist vorbei. „Das gewohnte Einkaufsverhalten der Kunden ist zurück und es wird wieder vermehrt in Geschäften eingekauft“, erklärt Prof. Brauer den Rückgang. Zudem bestätigt die Mehrheit der Händler, dass sich die Konsumentenstimmung und Kaufkraft aufgrund herrschender Krisen wie Inflation und Ukraine-Krieg verschlechtert haben.Personalmangel und Konkurrenzkampf vorherrschendDie größten Herausforderungen für Onlinehändler haben sich seit der Befragung im Vorjahr verschoben: So pendeln sich die Lieferschwierigkeiten des Vorjahres zwar wieder ein, jedoch verschärft sich die Lage bei der Suche nach qualifiziertem Personal. Etwa die Hälfte gibt an, unter Fachkräftemangel zu leiden. Der Wettbewerb steigt währenddessen weiter, sodass zwei Drittel der Unternehmen einen Umsatzrückgang aufgrund erhöhter Online-Konkurrenz verzeichnen. „Um in den stark umkämpften Märkten mitzuhalten, sind Unternehmen gezwungen in kostenintensive Marketingmaßnahmen zu investieren. Für viele Onlinehändler stellt das aufgrund knapper Budgets und komplexer Inhalte ein massives Problem dar“, ergänzt Prof. Brauer.Digitale TrendsErstmals wurde auch die Anwendungen von Künstlicher Intelligenz (KI) im E-Commerce im Zuge der Onlinehändlerbefragung untersucht. KI, insbesondere ChatGPT, wird laut Händler am häufigsten für die Text- und Grafikerstellung im Onlineshop eingesetzt. Zudem wird bei der digitalen Kundenberatung immer mehr auf die Hilfe von Chatbots zurückgegriffen. Auch im Onlinemarketing unterstützt die KI bei Steuerung, Analyse und Optimierung von Werbekampagnen. Laut Prof. Brauer eröffnen sich hier wertvolle Chancen: „Auch wenn die Künstliche Intelligenz den bestehenden Personalmangel nicht vollständig ausgleicht, können die sich rasant verbreitenden KI-Tools mittlerweile hochwertige Unterstützung bieten.“Bei der Zahlung wird ebenso vermehrt auf digitale Lösungen gesetzt: Mobile Payment, insbesondere Apple Pay und Google Pay, gewinnt an Beliebtheit. Der Markt von Ratenzahlung und „Buy Now, Pay Later“-Anbietern wie Klarna wächst.Praxisnähe im MCI-StudiumBereits zum dritten Mal war Prof. Dr. Claudia Brauer maßgeblich an der jährlichen Forschungsstudie beteiligt. An der Unternehmerischen Hochschule® lehrt sie am Department Business & Management und forscht seit mehr als 13 Jahren in den Bereichen Internet-Technologien und Erfolgsmessung von internetbasierten Geschäftsmodellen. Ihre hochaktuellen und praxisnahen Forschungsergebnisse vermittelt sie Studierenden nationaler und internationaler Hochschulen und berät Unternehmen in ihren digitalen Aktivitäten.Mehr Informationen Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/5303-online-handel-studie-2023)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuell