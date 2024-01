KI bei Versicherern: 78 Prozent der Verbraucher lehnen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Kfz-Schadenregulierung ab / Untersuchung des Brand Science Institute: Noch große Skepsis von Kunden

Hamburg (ots) -Künstliche Intelligenz hat derzeit noch eine sehr geringe Akzeptanz bei Versicherten. Mehr als drei Viertel (78 Prozent) lehnt den Einsatz von Artificial Intelligence (AI) im Rahmen des Kfz-Schadenregulierungsprozesses ab. Nur knapp ein Viertel (22 Prozent) kann sich den Einsatz von AI im Rahmen ihrer Schadensbearbeitung grundsätzlich vorstellen. Davon befürworten acht Prozent eine umfassende Nutzung der Technologie bei Versicherern.Das ergab eine Untersuchung des "BSI Artificial Intelligence (AI) Think Tank" des Brand Science Institute (https://www.bsi.ag/ai/). Erstmalig wurden die Auswirkungen des Einsatzes von AI nicht nur aus der Innenperspektive der Versicherer untersucht, sondern der Einfluss auf die Akzeptanz und Zufriedenheit von Kunden erforscht. Hierfür wurden 1.016 Versicherte befragt."Bei Versicherern wird der Einsatz von Human Intelligence (HI) immer stärker durch AI substituiert. Kunden sehen dies allerdings noch als skeptisch an", sagt Dr. Nils Andres, Gründer und Geschäftsführer des Brand Science Institute sowie Initiator von BSI AI. "Je jünger die Versicherten sind und je niedriger der Schadenwert, desto eher akzeptieren die Befragten einen umfassenden Einsatz Künstlicher Intelligenz im Rahmen ihrer Schadensregulierung."KI übernimmt bei Versicherern zahlreiche AufgabenDer Einsatz Künstlicher Intelligenz zieht immer stärker in die Schadensregulierung und -bearbeitung von Versicherern ein. Dabei automatisieren KI-Anwendungen Routineaufgaben und manuelle Prozesse in der Schadensbearbeitung, wie beispielsweise:- automatisiertes Prüfen, Organisieren und Archivieren von Dokumenten wie Zeugenaussagen, Polizeiberichten oder Fotos- Bewertung von Schadenssituationen mit Hilfe von Algorithmen auf Basis vorangegangener Schäden- Automatisierung der Kommunikation mit dem Versicherungsnehmer durch Chatbots und NLP-Verfahren- Verbesserung von Betrugserkennungen mit Hilfe von Modellen und Mustern- Steuerung automatisierter Prozesse für Entschädigungszahlungen"Versicherer versuchen im Rahmen der Schadensregulierung, Ressourcen zu sparen und gleichzeitig die Bearbeitungsqualität der Schadenfälle zu steigern", so Dr. Nils Andres. "Doch derzeit goutieren Verbraucher diese Prozessinnovationen noch nicht."Jüngere Verbraucher offener für KIBei der Bewertung wurden zwei unterschiedliche Formen des AI-Einsatzes getestet:- Schadenbearbeitung von einem Schadenbearbeiter unter Zuhilfenahme von AI (HI+AI)- Schadenbearbeitung vollautomatisiert von AI unter Kontrolle eines Schadenbearbeiters (AI+HI)Die höchste Zustimmung unter allen AI-affinen Versicherten lag in der Schadenbearbeitung von einem Schadenbearbeiter unter Zuhilfenahme von AI mit 81 Prozent, während nur 19 Prozent einen umfassenden Einsatz unter Kontrolle eines Schadenbearbeiters sahen.Jüngere Menschen akzeptieren den Einsatz von AI in der Schadensregulierung signifikant stärker als ältere Menschen - was im Hinblick auf die Nutzung digitaler Produkte im Allgemeinen in den jeweiligen Altersklassen erwartbar war.Jedoch führt ein höheres Maß an Vertrautheit mit AI nicht zwangsläufig zu einer grundsätzlich positiven Bewertung der Potenziale. Vor allem bei hohen Schadenwerten nimmt die Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz in der Schadensregulierung stark ab. Bei niedrigen Schadenswerten stimmen 61 Prozent bis Anfang Dreißig-Jährigen einem vollautomatisierten Einsatz unter Kontrolle eines Schadenbearbeiters zu.Ältere Menschen, die eine Schadenregulierung mit AI grundsätzlich akzeptieren, können sich deren Einsatz mit 73 Prozent lediglich bei niedrigeren bis maximal mittleren Schadenswerten vorstellen - und auch dann nur von einem Schadenbearbeiter unter Zuhilfenahme von AI.Vorteile von AI werden von Verbrauchern noch nicht gesehenDer Einsatz Künstlicher Intelligenz im Rahmen der Schadenbearbeitung wird aktuell noch mit Skepsis wahrgenommen. Auch wenn Versicherer dadurch Zeit sparen, die Schadenregulierung beschleunigen und ggf. sogar verbessern können, werden diese Aspekte von Verbrauchern nicht erkannt."Der Faktor Mensch bleibt in der Schadenbearbeitung von Versicherern die derzeit akzeptierteste Form", so Dr. Andres. "Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die mit KI erzielbaren Qualitätssteigerungen heute noch nicht mit einer höheren Akzeptanz und Zufriedenheit gewürdigt werden und lediglich Zeit als zentraler Vorteil angesehen wird."Chancen für Versicherer beim Einsatz von KIFür Versicherer ergeben sich dennoch erhebliche Effizienzvorteile bei einem bewussten KI-Management, wenn Alter und Schadenhöhe in der Schadenbearbeitung berücksichtigt werden."Bei geringen Schadenfällen und jüngeren Versicherten, die einem vollautomatisierten Einsatz unter Kontrolle eines Schadenmitarbeiters positiv gegenüberstehen, ergeben sich die meisten Vorteile für Versicherer", erläutert Dr. Nils Andres. "Der Ausbau und die Förderung von AI und HI wird derzeit gleichermaßen erforderlich, allerdings mit einem unterschiedlichen Qualifizierungsgrad. Human Intelligence sollte innerhalb der Organisationen in prozessuale Effizienzen mit AI und qualitative Bearbeitung hoher Schadenwerte punktuell und wesentlich klarer definiert gefördert werden, um mittelfristig Effizienzvorteile zu generieren."Über das Brand Science InstituteDie BSI Group mit Sitz in Hamburg ist ein international tätiges Institut für Marktforschung und einer der führenden Marketing-Service-Provider in Europa. Gegründet vom promovierten Wirtschaftswissenschaftler Dr. Nils Andres versteht es sich als Wissenstransformator zwischen Wissenschaft und Praxis. Es unterstützt Unternehmen und Agenturen bei der Umsetzung innovativer Markenforschung und berät mittelständische Unternehmen sowie Konzerne.Über den BSI Artificial Intelligence Think TankIm BSI AI Think Tank haben sich zukunftsorientierte Marketingexperten und -entwickler zusammengeschlossen, die die Landschaft des KI-Marketing neugestalten wollen. Umfrage "Akzeptanz von AI im Rahmen der Kfz-Schadenregulierung"- deutschlandweite Umfrage- 1.096 Probanden

Weitere Umfragen von BSI AI zum Einsatz Künstlicher Intelligenz:- "The Impact of Artificial Intelligence on the Willingness to Pay for German Online News Media"- "Social Acceptance of AI in Germany 2024 - Acceptance and Willingness to Use AI"- "KI-Einsatz im Marketing" 