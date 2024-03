KI-Startup für humanoide Roboter sammelt 675 Millionen Dollar ein - Bezos und Nvidia mit an Bord

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Das Silicon Valley-Unternehmen Figure entwirft Roboter, die menschliche Aufgaben übernehmen sollen – die Zukunft ist jetzt.

Figure, ein Startup aus Silicon Valley, arbeitet an der Entwicklung von Robotern, die menschliche Aufgaben übernehmen können. Ziel ist es, einen humanoiden Roboter zu schaffen, der dank künstlicher Intelligenz menschenähnliche Aufgaben verrichten kann. Mit diesem vielversprechenden Konzept haben unter anderem Jeff Bezos, Nvidia und Microsoft in das Unternehmen Figure investiert. Insgesamt wurden beeindruckende 675 Millionen Dollar in das AI-Robotikunternehmen investiert, wodurch Figure auf einen Wert von 2,6 Milliarden Dollar geschätzt wird. Auch OpenAI hat sich an der Finanzierung beteiligt.

Derzeit ist die AI-Branche heiß umkämpft und Technologieunternehmen scheuen nicht davor zurück, hohe Summen zu investieren. Analysten glauben zunehmend an das nachhaltige Wachstumspotenzial von AI, was sich auch in Investitionen von über 29 Milliarden Dollar in generative AI-Unternehmen im letzten Jahr widerspiegelt. Der Chip-Hersteller Nvidia, der im Zentrum des AI-Booms steht, hat eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar und zählt somit zu den größten Unternehmen in den USA.

Figure hat sich auf die Entwicklung von humanoiden Robotern spezialisiert, die von KI angetrieben werden. Das Startup kooperiert dabei eng mit OpenAI, um neue AI-Modelle für menschenähnliche Roboter zu entwickeln. Bereits 2022 gegründet, arbeitet das Unternehmen derzeit an einem branchenführenden Roboterkonzept, das menschenähnliche Aufgaben ohne menschliche Unterstützung ausführen kann. Im kalifornischen Sunnyvale hat Figure seinen Hauptsitz und präsentierte kürzlich beeindruckende Videos ihrer Roboter, die direkt aus einem Science-Fiction Film zu stammen scheinen. So kann ein Roboter beispielsweise eine Kaffeekapsel in eine Keurig Kaffeemaschine einlegen, während ein Mensch zuvor einen Kaffeepott platziert hat. In einem anderen Video sieht man einen ungelenken Roboter durch einen Raum laufen.

Das kürzlich erhaltene Investment wird die kommerzielle Implementierung der Figure-Roboter beschleunigen. Bereits jetzt hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit BMW unterzeichnet, um ihre Roboter in der Automobilproduktion einzusetzen. Brett Adcock, Gründer und CEO von Figure, zeigte sich begeistert und betonte, dass das Investment von 675 Millionen Dollar dafür sorgen wird, dass Figure die Welt mit seinen humanoiden Robotern nachhaltig verändern wird. Weitere Investoren neben OpenAI sind unter anderem Parkway Venture Capital, Align Ventures und Intel Capital, der Venture-Capital-Arm von Intel. Eine Stellungnahme von Microsoft und Nvidia war zunächst nicht zu erhalten.

Mark Lydon, Managing Director bei Intel Capital, äußerte sich enthusiastisch über die Potenziale der humanoiden Roboter in der Arbeitswelt. Die Investition in Figure ist ein deutliches Signal dafür, dass Unternehmen wie Intel von der Zukunft der AI überzeugt sind und bereit sind, in innovative Ideen zu investieren.

