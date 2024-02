KI-Revolution: NVIDIA zu volatil – Steht Microsoft jetzt an der Spitze des NASDAQ-KI-Sektors?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Experten sehen nun in einem anderen Wert der "Magnificent Seven" mehr Potenzial als bei NVIDIA: Die Microsoft-Aktie biete ein deutlich attraktiveres Risiko-Rendite-Profil.

Das Trendthema künstliche Intelligenz war für NVIDIA ein Ausnahmejahr im Jahr2023. Doch nun sehen Experten in einem anderen Unternehmen der "Magnificent Seven" mehr Potenzial: Die Microsoft-Aktie bietet ein deutlich attraktiveres Risiko-Rendite-Profil. Mit der Veröffentlichung des Chatbots "ChatGPT" des KI-Startups OpenAI Ende 2022 erlangte das Thema künstliche Intelligenz erstmals eine breite Aufmerksamkeit.

Im vergangenen Jahr wurde KI dann zum Trendthema und machte sich auch am Aktienmarkt bemerkbar. Doch laut Experten war dies erst der Anfang des "KI-Goldrausches". In einer Notiz von Fortune steht, dass 2024 nun zum "Jahr der KI" werden wird.

2023 war vor allem die NVIDIA-Aktie aufgrund des Hypes rund um KI häufig im Fokus der Anleger. Das Unternehmen, das als einer der größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen gilt, wurde als Stern am KI-Himmel betrachtet.

Das vergangene Jahr war eines der erfolgreichsten für den Chipkonzern aus Santa Clara, Kalifornien. Ende November konnte NVIDIA starke Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal des Geschäftsjahres vorlegen und überzeugte mit einem Rekordumsatz.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 206 Prozent und der Gewinn pro Aktie sogar um 1.274 Prozent. Die NVIDIA-Aktie gewann 2023 an der NASDAQ rund239 Prozent hinzu, während sie in diesem Jahr bisher um 27,27 Prozent auf zuletzt 630,27 US-Dollar gestiegen ist.

Nachdem NVIDIA im vergangenen Jahr stark an Wert gewonnen hatte, mahnen nun jedoch einige Experten zur Vorsicht. Der Motley Fool weist auf die explosionsartigen Gewinne der Aktien in Kombination mit der zyklischen Natur der Halbleiterindustrie hin und warnt, dass die NVIDIA-Aktie möglicherweise zu heiß gelaufen sein könnte.

Hinzu kommt, dass es ein Verbot für den Verkauf von High-End-Chips nach China gibt, was zusätzlich belastend wirken könnte. Langfristig sei NVIDIA natürlich immer noch eine gute Wahl, berichtet The Motley Fool weiterhin. Die überwiegende Mehrheit der Wall Street-Analysten gibt der bisherigen KI-Lieblingsaktie ein Buy-Rating.

Doch es gibt eine andere KI-Aktie der "Magnificent Seven", die ein attraktiveres Risiko-Rendite-Profil bietet: Microsoft. Dan Ives glaubt ebenfalls an großes Potenzial für den Tech-Giganten im Jahr 2024. Auch die Microsoft-Aktie hat vom KI-Hype in den vergangenen Monaten profitiert. Sie konnte sogar Apple vorübergehend als größtes Unternehmen der Welt, gemessen an der Marktkapitalisierung, ablösen.

Im vergangenen Jahr stieg die Microsoft-Aktie an der NASDAQ um rund 56,8 Prozent an Wert und in diesem Jahr um 7,38 Prozent auf zuletzt 403,78 US-Dollar. Kürzlich erreichte sie sogar ein neues Rekordhoch bei 405,63 USD und war damit zeitweise mehr als drei Billionen US-Dollar wert (Stand: 02.02.2024).

The Motley Fool hebt insbesondere die Zuverlässigkeit und die starken Wettbewerbsvorteile des Softwareriesen hervor. Microsoft ist mittlerweile tief in die KI-Welt eingetaucht. KI-Entwickler nutzen die Azure-Cloud-Infrastrukturplattform von Microsoft, um Anwendungen zu entwickeln, und der Konzern integriert künstliche Intelligenz in seine Betriebssysteme und Produktivitätssoftware.

Der von Microsoft selbst als "täglichen Begleiter mit künstlicher Intelligenz" beworbene Copilot macht das Unternehmen auch zu einem Spitzenreiter im Bereich persönlicher KI-Assistenten. Seit kurzem ist Copilot sogar für Einzelpersonen und kleine Unternehmen verfügbar. Microsoft entwickelt auch eigene KI-Chips und die Beteiligung an OpenAI, dem Unternehmen hinter dem Chatbot ChatGPT, ist ein weiterer Vorteil für die KI-Wachstumsaktie.

Trotz makroökonomischen Gegenwinds konnte das US-Unternehmen im vergangenen Jahr weiterhin Umsatzwachstum und starke Gewinne erzielen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 stieg der Umsatz um 13 Prozent und der Gewinn um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seit 2003 zahlt Microsoft eine Dividende, die seit 18 Jahren jährlich steigt, was die Aktie für Investoren noch attraktiver machen dürfte.

Einige Experten glauben, dass Microsoft als Gewinner unter den "Magnificent Seven" am besten positioniert ist, um das Potenzial der KI zu nutzen. Letztendlich wird jedoch die Zeit zeigen, welches Unternehmen am Ende die KI-Krone gewinnt.

