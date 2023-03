KI-Revolution im Gesundheitswesen - NVIDIAs Aktie im Fokus!

Die Rolle von NVIDIA, einem führenden KI-Unternehmen, in der Gesundheitsbranche rückt immer mehr in den Vordergrund. Ursprünglich als Gaming-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 15 Milliarden US-Dollar gestartet, hat NVIDIA in den letzten zehn Jahren die Wissenschaft der künstlichen Intelligenz und beschleunigtes Computing revolutioniert. Heute gehört NVIDIA zu den größten Unternehmen an der Börse, wobei die Nvidia-Aktie ein wichtiger Faktor ist. Ein zentraler Schwerpunkt liegt dabei auf dem Gesundheitswesen.

Dominanz im KI-Markt und positives Aktien-Rating

Analyst Chris Caso betont, dass NVIDIAs Grafikprozessoren (GPU) die am häufigsten genutzte Technologie für das Training von KI-Modellen sind. Die Credit Suisse stuft die Aktie von NVIDIA mit “Outperform” und einem Kursziel von 275 US-Dollar ein. Trotz...