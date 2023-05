KI-Plattform EMMA® als Marke beim Deutschen Patentamt registriert

Gelsenkirchen / Düsseldorf (ots) -Das Deutsche Patentamt hat die KI-Plattform EMMA® der evocenta GmbH als Marke registriert. Damit ist die innovative KI-Plattform nun auch in Deutschland markenrechtlich geschützt. In Österreich ist die Registrierung durch das österreichische Patentamt im März 2023 erfolgt.Dazu sagte der Geschäftsführer der evocenta GmbH, Uwe Kamann: "Die Registrierung unserer Marke EMMA® ist ein weiterer Schritt hin zur Etablierung eines führenden Markenprodukts zur KI-gestützten Automatisierung von Prozessen im Service-Center. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass sie mit EMMA® ein qualitativ hochwertiges Originalprodukt der evocenta GmbH erwerben."Die integrierte KI-Plattform wurde entwickelt, um Service-Center-Prozesse zu optimieren. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning bietet die Plattform die Möglichkeit, Serviceanfragen und Servicevorfälle präzise zu verstehen, zu analysieren und zu klassifizieren. Dies alles ohne Wartezeiten, schnell, effizient und in höchster Qualität. EMMA® entscheidet selbständig, ob sie die Lösung durchführen kann, zum Beispiel durch die Bereitstellung von Lösungsdokumenten oder bei sehr komplexen Anfragen einen hochqualifizierten IT-Experten einbindet. Dabei lernt die KI-Plattform stetig hinzu und erweitert ihren Wissenspool kontinuierlich. Dies ermöglicht den Service-Experten im Service-Center, mehr Zeit und Ressourcen für komplexere Problemstellungen einzusetzen, statt sich um repetitive, automatisiert schnell lösbare Anfragen kümmern zu müssen.Über die evocenta GmbH:Die evocenta GmbH ist ein technologiegetriebener und hochinnovativer Service-Dienstleister für branchenunabhängige und fachbereichsübergreifende Geschäftsprozesse. Sie betreibt eigene Service-Center und bietet intelligente Dienstleistungen mit höchster Automatisierung auf Basis ihrer eigenentwickelten KI-Plattform EMMA® für alle Branchen und Geschäftsbereiche an. Zudem berät und unterstützt evocenta ihre Kunden bei der erfolgreichen Transformation ihrer digitalen Prozesse. Gemeinsam mit renommierten Universitäten und Forschungseinrichtungen entwickelt das Unternehmen hochmoderne KI- und Automatisierungs-Technologien. Die evocenta GmbH hat ihren Hauptsitz im Wissenschaftspark Gelsenkirchen sowie eine Niederlassung in Düsseldorf.Pressekontakt:Laura SchuppertMail: laura.schuppert@evocenta.comTel.: +49 211 210 900 30www.evocenta.comOriginal-Content von: evocenta GmbH, übermittelt durch news aktuell