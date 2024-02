KI im Handel: Tiliter kooperiert mit Cucos Retail Systems

Sydney, Australien & Soest, Deutschland (ots) -Tiliter (https://www.tiliter.com/), ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-Computer-Vision-Technologie für den Handel, arbeitet ab sofort mit Cucos Retail Systems (https://cucos.de/) zusammen, einem Anbieter von Einzelhandelstechnologie in der DACH-Region. Die Zusammenarbeit geht über eine reine Technologiepartnerschaft hinaus. Im Zuge der Partnerschaft stellt Tiliter seine KI-gestützte Produkterkennungssoftware für die Kassensysteme bereit, die sich unkompliziert mittels API-Schnittstelle in bestehende Hardware- und Software-Landschaften integrieren lässt. Die Software beschleunigt den Check-out, reduziert die Einarbeitungszeit für das Kassenpersonal und minimiert Verluste durch Diebstähle oder Fehlscans. Cucos nimmt die Lösung in sein Portfolio auf und übernimmt neben der Hardware auch die Beratung, die operative Umsetzung sowie den lokalen Support in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Händler:innen profitieren so von einer smarten Plug-and-play-Lösung, die für schnellere Prozesse, Entlastung der Mitarbeitenden und ein verbessertes Einkaufserlebnis sorgt.Technologische Innovation trifft Hardware-Know-howCucos Retail Systems verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der technischen Ausstattung des Einzelhandels und ist langjähriger Partner von Handelsunternehmen wie ALDI, Edeka, Netto, Rewe, Penny und der Bünting-Gruppe. Mit der Integration der hochmodernen KI-Produkterkennungssoftware von Tiliter unterbreiten die Partner Einzelhändler:innen ein umfassendes Angebot, das ihnen Wettbewerbsvorteile auf dem sich schnell entwickelnden Markt verschafft. Beispielsweise identifiziert die KI Artikel, die nicht mit einem Barcode versehen sind, und weist diese an der Kasse korrekt aus. Für den Einsatz seiner Technologie bei Netto Marken-Discount ist Tiliter vom EHI Retail Institute im Jahr 2022 in der "Kategorie Best AI & Robotics Application" mit dem reta award ausgezeichnet worden.Marcel Herz, CEO von Tiliter, ist überzeugt: "Die Partnerschaft mit Cucos Retail Systems spiegelt unser gemeinsames Streben nach Innovation im Bereich der Einzelhandelstechnologie wider. Durch die Zusammenführung unserer Software-Expertise mit der Hardware und dem operativen Support von Cucos sind wir in der Lage, den lokalen Einzelhandel optimal zu bedienen."Stefan Balog, CEO von Cucos, kommentiert: "Mit Tiliter zusammen können wir Lösungen anbieten, die nicht nur technologisch fortschrittlich sind, sondern auch auf die besonderen Bedürfnisse der Einzelhändler und Kunden in der DACH-Region zugeschnitten sind. Gemeinsam verbessern wir das Einzelhandelserlebnis durch operative Effizienz und kundenorientierte Innovation."Pressekontakt:PIABORebecca Brisboisrebecca.brisbois@piabo.netOriginal-Content von: Tiliter, übermittelt durch news aktuell