KI-'Gehirn'-Technologie von Rezolve arbeitet mit NAGA zusammen, um die Online-Zahlung zusammen mit der Brokerage-Umwandlung zu revolutionieren

London und Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der an der Frankfurter Börse notierte deutsche Fintech-Marktführer The NAGA Group A.G. (https://naga.com/) (XETRA: N4G) (ISIN: DE000A161NR7), Betreiber der All-in-One Finanz-Super-App, hat eine bahnbrechende Partnerschaft mit Rezolve AI Limited (https://www.rezolve.com/) bekannt gegeben. Die Integration der KI-Plattform „Brain" von Rezolve in die NAGA-eigene Technologie und die Social-Trading-App „NAGA Trader" sowie „NAGA Pay" wird die Erfahrungen der aktuellen und neuen Benutzer/-innen von NAGA neu definieren, personalisierte und intelligente Marktanalysen in Echtzeit bereitstellen, die Handelskompetenz verbessern und Zahlungen über mehrere Sprachen hinweg automatisieren.NAGA bietet eine Online-Plattform (sowohl über Web als auch App) für Social Trading, die es ihren Benutzerinnen und Benutzern ermöglicht, in verschiedene Vermögenswerte wie Währungen, Aktien, ETFs, Rohstoffe und Kryptowährungen zu investieren, zusammen mit ihrer eigenen einzigartigen ePayments-Lösung. Rezolves „Brain" mit seinen fortschrittlichen KI-Algorithmen, maschinellem Lernen und seiner NLP-Engine (natürliche Sprachverarbeitung) wird NAGAs Fähigkeit verbessern, den Benutzerinnen und Benutzern von NAGA ein einzigartiges KI-Erlebnis zu bieten, das die traditionelle Art und Weise, Online-Social-Trading und mobile Zahlungen zu erleben, revolutionieren wird.Die Benutzer/-innen von NAGA können sich mit Brain in einer von 95 Sprachen unterhalten, so natürlich, als würden sie in Echtzeit mit einem/einer menschlichen Börsenmakler/-in am Telefon kommunizieren. Sie können ein tiefes Verständnis für Markttrends und -einblicke erlangen und diese personalisieren, erhalten unschätzbare Anleitungen für kluge Investitionsentscheidungen und lernen, wie sie die Social-Trading-Plattform von NAGA optimal nutzen können. Diese mehrsprachige Kapazität verbessert nicht nur die NAGA-Benutzererfahrung, sondern erweitert auch die globale Benutzerbasis von NAGA.Benjamin Bilski, CIO von NAGA, kommentierte dies wie folgt: „Der Zeitpunkt für diese Partnerschaft ist einfach perfekt. Wir haben unsere Dateninfrastruktur und Indizierungskapazitäten monatelang darauf vorbereitet, sie mit fortschrittlichen KI-Sprachmodellen zu verbinden, und mit Brain wird unsere Vision Wirklichkeit. Die Implementierung von Brains KI in NAGA wird die Reise unserer Kundschaft weiter automatisieren und zu einem Höchstmaß an Personalisierung führen. Die Benutzer/-innen werden NAGAs Social-Trading-Plattform und ihre eigene Handelsperformance intuitiv besser verstehen als je zuvor. Darüber hinaus ermöglicht NAGAs einzigartiger Social Graph den Händlerinnen und Händlern, ihre Leistung automatisch mit anderen Personen zu vergleichen. Unsere Fähigkeit, Echtzeit-Marktdaten, wirtschaftliche Ereignisse und Nachrichten intelligent mit den Portfolios unserer Benutzer/-innen zu verknüpfen, gibt uns von nun an ein echtes Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz."Michael Milonas, CEO von NAGA, äußerte sich begeistert über diese Partnerschaft: „Durch die Integration von Rezolves 'Brain' in NAGA erweitern wir unsere Plattform um eine noch nie dagewesene Intelligenz und Zugänglichkeit. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserer Mission, eine wirklich einzigartige, globale, technologiebasierte und nun auch KI-gesteuerte All-in-One Finanz-Super-App zu entwickeln, die ihresgleichen sucht, und dabei den Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu steigern. Die Zukunft gehört wirklich NAGA."Dan Wagner, CEO von Rezolve (https://www.linkedin.com/in/dan-wagner/?originalSubdomain=uk), schloss sich dieser Meinung an und fügte hinzu: „Unsere Zusammenarbeit mit NAGA ist ein Beweis für unser Engagement, Branchen mit KI zu revolutionieren. Mit der Brain-Integration können die Benutzer/-innen von NAGA an intuitiven, konversationsbasierten Interaktionen teilnehmen, um Erkenntnisse zu gewinnen und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Wir freuen uns darauf, einen neuen Standard in der Online-Handelslandschaft zu setzen."Die Einführung von Rezolves „Brain" in NAGAs Social-Trading-Plattform stellt eine spannende Entwicklung im Fintech-Sektor dar, da KI und menschliche Erkenntnisse zusammenkommen, um überlegene mehrsprachige Handelserfahrungen zu bieten.Weitere Informationen über NAGA und dessen Nutzung von Rezolves Brain, das voraussichtlich im 4. Quartal 2023 live gehen wird, finden Sie auf www.group.naga.com (https://group.naga.com/)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ki-gehirn-technologie-von-rezolve-arbeitet-mit-naga-zusammen-um-die-online-zahlung-zusammen-mit-der-brokerage-umwandlung-zu-revolutionieren-301896510.htmlPressekontakt:Urmee Khan,urmeekhan@rezolve.com,Handynummer: +44 7576 094 040,Emmaline Windeler,emmaline@flamepr.com,Handynummer: +44 7805737887Original-Content von: Rezolve, übermittelt durch news aktuell