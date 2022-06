Das KISS-Prinzip: An der Börse extrem wichtig (Teil 1)

Liebe Leserin, lieber Leser, ich denke schon, dass einige von Ihnen bei „KISS“ an die US-Rockband gleichen Namens gedacht haben. Nein, in diesem Fall steht „KISS“ für „keep it simple and stupid“ also „halte es einfach und (fast) dumm“. Warum dieser Ratschlag auch und besonders an der Börse gilt, erfahren Sie hier. Schwemme an Derivaten, nicht alles ist für Sie… Hier weiterlesen