KISHU wird 0 Prozent unverändert gehandelt und hatte gestern ein Handelsvolumen von 0 US Dollar

Kishu Inu (KISHU) ist während der vergangenen 24 Stunden um 0 % unverändert geblieben (Stand: 09:31 Uhr am Dienstag, 12. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Ein Kishu Inu kann derzeit für etwa 0 US Dollar an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle KISHU-Angebot beträgt 96.744.6 Billion. Kishu Inu hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 17.5 Mio. US Dollar und KISHU im Wert von etwa 0 US Dollar wurden in den vergangenen 24 Stunden an den Börsen gehandelt.

So haben sich verwandte Kryptowährungen in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- Aavegotchi (GHST) ist um -4.06 % gefallen und wird jetzt bei 0.738 USD gehandelt. Das Handelsvolumen von GHST an den üblichen, großen Börsen belief sich auf 817.4 Tsd. US Dollar.

- SingularityDAO (SDAO) ist um -1.94 % gefallen und wird jetzt bei 0.4004 USD gehandelt. SDAO im Wert von 938.7 Tsd. US Dollar wurden an den globalen Börsen gehandelt.

- Coin98 (C98) ist um -1.1 % gefallen und wird jetzt bei 0.1309 USD gehandelt. An den üblichen Börsen wurde C98 im Wert von 6.3 Mio. US Dollar gehandelt.

- Uquid Coin (UQC) ist um -1.61 % gefallen und wird jetzt bei 3.0521 USD gehandelt. Das Handelsvolumen von UQC an den üblichen, großen Börsen belief sich auf 39 Tsd. US Dollar.

- StormX (STMX) ist um -4.41 % gefallen und wird jetzt bei 0.0045 USD gehandelt. Das Handelsvolumen von STMX an den üblichen, großen Börsen belief sich auf 8.4 Mio. US Dollar.

- Ultra (UOS) ist um 1.03 % gestiegen und wird jetzt bei 0.1348 USD gehandelt. UOS im Wert von 1.1 Mio. US Dollar wurden an den globalen Börsen gehandelt.

- WhiteCoin (XWC) ist um 0 % unverändert geblieben und wird jetzt bei 0.0547 USD gehandelt. XWC im Wert von 414.1 Tsd. US Dollar wurden an den globalen Börsen gehandelt.

- World Mobile Token (WMT) ist um -4.67 % gefallen und wird jetzt bei 0.1062 USD gehandelt. An den üblichen Börsen wurde WMT im Wert von 471.9 Tsd. US Dollar gehandelt.

- Alpine F1 Team Fan Token (ALPINE) ist um -8.69 % gefallen und wird jetzt bei 1.8081 USD gehandelt. Das Handelsvolumen von ALPINE an den üblichen, großen Börsen belief sich auf 9.1 Mio. US Dollar.

- ZEON (ZEON) ist um -1.47 % gefallen und wird jetzt bei 0.0009 USD gehandelt. Das Handelsvolumen von ZEON an den üblichen, großen Börsen belief sich auf 17.5 Tsd. US Dollar.

