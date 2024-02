KION im Höhenflug: Gewinn verdreifacht und Dividende kräftig erhöht

KION in der Erfolgsspur: Gewinn verdreifacht – Aktionäre profitieren von glänzender Geschäftsentwicklung.

KION verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum: Der Logistikkonzern konnte seinen Gewinn im vergangenen Jahr verdreifachen und plant nun, die Aktionäre an diesem Erfolg teilhaben zu lassen. In einer vom Unternehmen veröffentlichten Mitteilung wurde angekündigt, dass die Dividende von 0,19 Euro pro Aktie im Vorjahr auf 0,70 Euro angehoben wird. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 30 Prozent, die innerhalb des angestrebten Korridors von 25 bis 40 Prozent liegt. Doch das ist nicht alles, denn KION hat noch weitere Gewinnsteigerungen für das neue Jahr in Aussicht gestellt.

Gemäß den Zukunftsprognosen von KION soll der Umsatz im Jahr 2024 zwischen 11,2 und 12,0 Milliarden Euro liegen, nachdem im Vorjahr bereits ein Rekordwert von 11,43 Milliarden Euro erreicht wurde. Auch das bereinigte EBIT wird voraussichtlich steigen und sich zwischen 790 Millionen und 940 Millionen Euro bewegen, verglichen mit 790,5 Millionen Euro im Jahr 2023. In Bezug auf das vergangene Geschäftsjahr zeigte sich der CEO von KION, Rob Smith, äußerst zufrieden: "Im Jahr 2023 haben wir entlang unserer Strategie weitere wichtige Schritte auf dem Weg zu nachhaltigem und profitablen Wachstum gemacht", so seine Aussage laut der Mitteilung.

Tatsächlich hat sich das bereinigte EBIT im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und die entsprechende Marge ist von 2,6 Prozent auf 6,9 Prozent gestiegen. Auch der Konzerngewinn konnte mit 314 Millionen Euro im Vergleich zu 106 Millionen Euro im Vorjahr signifikant gesteigert werden. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen, musste KION einen Rückgang im Auftragseingang verzeichnen. Dieser sank um 7 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro.

Dennoch reagierte der Markt positiv auf die Nachrichten von KION: Die KION-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise einen Anstieg um 6,93 Prozent auf 46,78 Euro. Die Investoren scheinen von den zukünftigen Wachstumspotenzialen des Logistikkonzerns überzeugt zu sein.

Insgesamt präsentiert sich KION als ein erfolgreiches Unternehmen, das seine Strategie konsequent verfolgt und dabei beeindruckende Ergebnisse erzielt. Mit einer optimistischen Prognose für das kommende Jahr und einer großzügigen Dividendenerhöhung, zeigt KION, dass es für die Aktionäre und das Unternehmen selbst ein vielversprechendes Wachstumspotenzial gibt.

