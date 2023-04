KION Group kommt in Schwung. Aktie auch.

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":



KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881) musste 2022 Kostensteigerungen und Lieferkettenproblemen Tribut zollen – und zahltte mit einem beinahe gedritteltem EBIT. Und beim Gewinn schlugen auch noch Sonderfaktoren wie die „Abwicklung“ des Russlandgeschäfts zu Buche – 105,8 Mio nach 568,0 Mio EUR in 2021.Aber 2022 sollte besser werden. Eine kräftige EBIT-Steigerung hatte sich das Management auf die Fahnen geschrieben. Und wie die heute die Plus 4,97 % beim Aktienkurs zeigen, scheint das besser zu klappen, als noch vor wenigen Wochen erhofft. Heute meldet KION nicht nur positive Q1-Zahlen, sondern erhöht gleichzeitig die Prognose für 2023 – beim Umsatz moderat, beim erwarteten EBIT deutlich. Offensichtlich nach dem Geschmack des Kapitalmarktes.

KION Quartalserfolg getragen vom klassischen „Gabelstapler-Geschäft“, vornehm: Industrial Trucks and Services (ITS). Steht für rund 2/3 des Umsatzes.

Während es bei der Lagerautomatisierung, neudeutsch „Supply Chain Solutions“ – rund 1/3 des Konzernumsatzes – eher verhalten lief, konnte ITS überzeugen. Während der Umsatz von 1,72 Mrd EUR im Q1/22 auf gut 2 Mrd EUR stieg, konnte man das „bereinigte“ EBIT auf 177 Mio EUR gegenüber dem Vorjahresergebnis von 114,2 Mio EUR steigern. Träger des Erfolgs vor allem die sich verbessernde Lieferkettensituation sowie Vorzieheffekte. Damit stieg die EBIT-Marge bereinigt von ITS auf voraussichtlich 8,8 %(Vorjahr: 6,6 %). Entsprechend fiel das EBIT (bereinigt) der KION Group besser als erwartet aus. „Die starke Entwicklung im Segment ITS zeigt, dass unsere eingeleiteten Maßnahmen greifen. Deswegen haben wir unsere Prognose angehoben. Der Konzern ist damit auf einem guten Weg, seine Profitabilität nachhaltig zu steigern“, sagte Rob Smith, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG.

Erhöhte Prognose der KION Group in Tabellenform

Aufgrund des starken ersten Quartals bei ITS hat der Vorstand der KION GROUP AG die für das Geschäftsjahr 2023 aufgestellte Prognose für den Konzern und für das Segment ITS folgendermaßen angepasst:

Prognose 2023 KION Group Industrial Trucks

& Services Supply Chain

Solutions Prognose

2023 Prognose

2023

angepasst Prognose

2023 Prognose

2023

angepasst Prognose

2023

unverändert Umsatzerlöse1 mindestens

11,0 Mrd. € mindestens

11,2 Mrd. € mindestens

7,8 Mrd. € mindestens

8,0 Mrd. € mindestens

3,2 Mrd. € EBIT bereinigt1 mindestens

550 Mio. € mindestens

615 Mio. € mindestens

600 Mio. € mindestens

665 Mio. € mindestens

65 Mio. € Free Cashflow mindestens

500 Mio. € mindestens

565 Mio. € – – – ROCE mindestens

5,0 % mindestens

5,5 % – – – 1 Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services und Supply Chain Solutions beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte

KION Group scheint die Hausaufgaben letztes Jahr gemacht zu haben. Neben dem „erwartungsgemässen Ergebnis“ des Segments SCS macht das „Auftragsvolumen signifikant unter Vorjahresquartal“,wie es in der heutigen Unternehmensmeldung heisst. Interessant natürlich auch die Frage, ob KION der Schwenk zu Wasserstofflösungen gelingt und so möglicherweise der begonnene Siegeszug Plug Powers in diesem wachsenden Teilsegment des Wachstumsträgers ITS ausgebremst werden könnte.



