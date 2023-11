KION Group SFC Energy – Von wegen Wasserstoff ist tot. Gegenteil der Fall.

KION Group SFC Energy – zweimal Wasserstoff als zukünftigen Umsatzträger identifiziert. Auch wenn mittlerweile viele unken, dass spätestens seit dem Desaster bei Plug Power, der fortgesetzten Auftragsschwäche bei Nel der Zug für „Wasserstoffaktien“ abgefahren sei. Wasserstoff erledigt, jetzt… KI oder was anderes…Hier scheint man etwas voreilig – Wasserstoff ist spätestens seit REPowerEU, IRA, Fitfor55 und weiteren weltweit aufgelegten und aktivierten staatlichen Förderprogrammen wesentlich mehr als ein ewiges Zukunftsthema. Ein Markt in dreistelligen Milliarden-EUR-Dimensionen entsteht. Ob dabei letztlich die alten Protagonisten wie eine Ballard Power, Plug Power oder Nel sich erfolgreich am Markt positionieren können, oder die neuen Player – oft im Verbund eines Grosskonzerns – wie Siemens Energy, thyssenKrupp nucera, Cummins, Air Liquide, Air Products, Linde oder Volkswagen die Ernte einfahren können, ist offen. Aber Wasserstoff ist und wird die nächsten Jahre ein spannendes Thema bleiben.

Passend dazu zwei Meldungen von Gestern:

KION Group SFC Energy setzen auf Brennstoffzellen betrieben mit Wasserstoff, um Wachstum zu generieren. Erfolgreich?

Bei der KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881) kann man aus einer operativen Position der Stärke heraus Zukunftsprojekte auf die Strasse bringen. Heute startet man mit neuen Produkte von einem Marktführer für klar erkennbare Nachfrage, mit dem Vorbild Plug Power, die bereits bei amazon, Home Depot, Lidl, Walmart und anderen die Gabelstaplerflotten auf Brennstoffzellenantrieb umstellen respektive umgestellt haben. Und SFC Energy kann mit Vorlage der Neunmonatszahlen beweisen, dass man mit Brennstoffzellen und Wasserstoff Geld verdienen kann – mit beeindruckenden Umsatzsteigerungen. Wasserstoff lebt – und einige Firmen werden profitieren, fragt sich nur welche…

KION Group SFC Energy – eigene Brennstoffzellensysteme für ihre Flurförderzeuge in den Markt gebracht, Eigenentwicklung.

hat dafür ein eigenes 24-Volt-Brennstoffzellensystem für Lagertechnikgeräte entwickelt. Bis zu 5.000 Brennstoffzellensysteme können jährlich auf der neuen Produktionslinie im Hamburger Werk produziert werden. Dafür investiert der Konzern mehr als 11 Millionen Euro. Die Erweiterung des Brennstoffzellenportfolios mit einem 48-Volt-System soll in den kommenden Jahren folgen.

„Mit dem Einstieg in die Produktion von Wasserstoffantrieben bedienen wir die steigenden Anforderungen unserer Kunden nach einem emissionsfreien und nachhaltigen Antrieb, der zugleich zügig betankt werden kann“, erläutert Valeria Gargiulo, Chief People & Sustainability Officer der KION GROUP AG, die Vorteile des Brennstoffzellensystems. „Zudem bieten wir den Kunden jetzt alles aus einer Hand an: Das Fahrzeug, die Brennstoffzellensysteme und den dazugehörigen Service.“

Die Vorteile der Brennstoffzellentechnologie seien vielfältig. So erzeuge das Energiesystem im Betrieb keine Emissionen – und sei damit optimal für den Einsatz in geschlossenen Lagerhallen. Und wenn der Wasserstoff aus regenerativen Quellen, z.B. Biogas oder Elektrolyse durch Sonnen- oder Windenergie kommt, ist der Einsatz zudem klimaneutral. Ein kompletter Tankvorgang nehme lediglich drei bis fünf Minuten in Anspruch. Damit würden Einsatzunterbrechungen minimiert und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge gesteigert. Das seien Vorteile im Mehrschichtbetrieb und bei großen Flotten. Der saubere Brennstoffzellenantrieb biete sich in hygienekritischen Branchen wie etwa der Pharma- und Lebensmittelindustrie als eine Alternative zur herkömmlichen Blei-Säure-Batterie an.

Brennstoffzellentechnologie in Flurförderzeugen – Plug Power spürt die Konkurrenz im Nacken.



Die Energiegewinnung mit Brennstoffzellensystemen erfolgt durch die chemische Reaktion von Sauerstoff (O 2 ) und Wasserstoff (H 2 ), die eine kompakte Lithium-Ionen-Batterie speist. Diese Hybridkombination treibt das Fahrzeug an, indem sie die Fahr- und Hubmotoren mit Energie versorgt. Die Brennstoffzelle erzeugt direkt an Bord des Fahrzeugs die elektrische Energie, die für den Betrieb des Staplers benötigt wird. Die Nebenprodukte, die bei der sogenannten „kalten Verbrennung“ anfallen, sind Wärme und Wasser.

Passt zum Neunmonatsergebnis – Position der Stärke.



„Die starken Ergebnisse der ersten neun Monate dieses Jahres haben den signifikanten Aufwärtstrend der KION Group erneut deutlich gemacht“, sagte Rob Smith, Vorsitzender des Vorstands der KION GROUP AG. „Diese hohe Dynamik stärkt unsere führende Position bei Intralogistiklösungen für Kunden weltweit.“ Zwar lag der Konzernumsatz mit 8,347 Mrd EUR in den ersten neun Monaten 2023 nur um 1,3 Prozent über dem Vorjahreswert (8,243 Mrd EUR). Aber sowohl ein auf 44,6 % steigender Serviceanteil am Konzernumsatz (Vorjahr: 41,7 %), als auch eine kräftige Verbesserung der Ertragslage können überzeugen.

Das EBIT bereinigt konnte im Neunmonatszeitraum erheblich auf 571,9 Mio EUR (Vorjahr: 210,6 Mio EUR) gesteigert werden. Die im Jahr 2022 durchgesetzten Preisanpassungen, die allgemein verbesserte Materialverfügbarkeit auf der Zulieferseite sowie stabile Kosten haben zu diesen guten Ergebnissen beigetragen. Und so lag auch das Konzernergebnis im Berichtszeitraum bei 228,3 Mio EUR und damit um 161,4 Mio EUR über dem Vergleichswert (Vorjahr: 66,9 Mio EUR). Basierend auf einer durchschnittlich gewichteten Aktienanzahl von 131,1 Mio. Stückaktien (Vorjahr: 131,1 Mio. Stückaktien) betrug das auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallende unverwässerte Ergebnis je Aktie 1,70 EUR (Vorjahr: 0,48 EUR).

KION Group als einer der Marktführer in einem auch für Plug Power attraktiven Markt. Auch wenn Plug Power derzeit mit der Wasserstoffversorgung der „Forklifts“ einen Grossteil seiner Verluste verursacht, will man zukünftig mit eigenproduziertem grünen Wasserstoff in diesem Markt eine dauerhaft sprudelnde Ertragsquelle haben. In diese Pläne springt nun KION Group „dazwischen“ und könnte aufgrund seiner Marktmacht potentiell wichtige Kunden weg von Plug Powers „rund-um-sorglos“-Package bringen. Hin zu den KION Group eigenentwickelten Brennstoffzellen-Fahrzeugen mit Wasserstoff von einem der grossen Gasekonzerne. Denn gerade Air Liquide, Linde und Airproducts bauen jeweils grosse Wasserstofferzeugungs-Kapazitäten auf, die gegen das im Aufbau befindliche Plug Power-US-H2-Produktionsnetzwerk konkurrieren werden. Und da sind dauerhafte Wasserstoffnutzer, wie Logistikzentren begehrte Abnehmer.



