KION GROUP löst Jubelsturm aus!

In den letzten zwei Wochen wurde über Kion besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert, was das aktuelle Anleger-Sentiment beeinflusst. An zehn Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu der insgesamt "Gut"-Bewertung für Kion basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Kion-Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 35,76 EUR, während der aktuelle Kurs bei 41,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +16,89 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 39,28 EUR über dem letzten Schlusskurs (+6,42 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Kion-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,73 Prozent erzielt, was 9,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 3,17 Prozent, wobei Kion aktuell 9,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Auch aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie eine positive Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kion beträgt 21, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Maschinen" von 31 als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.