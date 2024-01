KION GROUP-Anleger wird’s freuen!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator zur Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Kion-Aktie diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Dennoch konzentrierte sich der Markt in den letzten Tagen vor allem auf negative Themen, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führte. Analytische Studien zeigten, dass vor allem positive Signale gesendet wurden, insgesamt sieben "Gut"-Signale. Somit ergibt sich auf dieser Ebene insgesamt ein "Gut" Signal, was zu einer positiven Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage ergab einen Wert von 35,1 EUR, wobei der letzte Schlusskurs mit 38,22 EUR deutlich darüber lag (Unterschied +8,89 Prozent). Basierend auf dieser Berechnung erhält die Kion-Aktie somit ein "Gut"-Rating. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (34,72 EUR) lag der letzte Schlusskurs darüber (+10,08 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Kion-Aktie somit basierend auf der simplen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Kion derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen, mit einem Unterschied von 2,62 Prozentpunkten (0,52 % gegenüber 3,14 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt sich aus der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung. In Bezug auf die Kion-Aktie zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kion zeigte indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Kion bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".