KION GROUP Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Kion liegt der RSI bei 21,77 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 32,09 und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Maschinen) wird Kion als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,24 liegt, was einen Abstand von 45 Prozent zum Branchen-KGV von 31,07 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Kion mit einem Kurs von 38,69 EUR nun +15,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +11,37 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kion niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (Maschinen) (+2,63 Prozentpunkte, 0,56 % gegenüber 3,18 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

KION GROUP kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich KION GROUP jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen KION GROUP-Analyse.

KION GROUP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...