KION GROUP Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Dividendenrendite von Kion beträgt 0,52 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 1,49 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Kion derzeit um +7,37 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +16,81 Prozent, was auch zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Kion weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kion einen Wert von 21 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,89 als unterbewertet angesehen wird. Somit erhält Kion auch auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.